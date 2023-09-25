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        CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı yeniden başkan seçildi

        CumhuriyetHalk Partisi (CHP) Balıkesir İl Kongresi Avlu Balıkesir Fatih Salonunda yapıldı. Mevcut Başkan Erden Köybaşı'nın 322 oy alarak yeniden başkan seçildiği kongrede Köybaşı'nın rakibi Ömür Boyuer 267 oy aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 09:11 Güncelleme: 25.09.2023 - 09:11
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        CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı yeniden başkan seçildi
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        CumhuriyetHalk Partisi (CHP) Balıkesir İl Kongresi Avlu Balıkesir Fatih Salonunda yapıldı. Mevcut Başkan Erden Köybaşı'nın 322 oy alarak yeniden başkan seçildiği kongrede Köybaşı’nın rakibi Ömür Boyuer 267 oy aldı.

        CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın da katıldığı kongrede divan başkanlığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın yaptı.

        Delegelerin oylarıyla ‘blok liste’ yönteminin kabul edildiği kongrede, protokol konuşmalarının ardından seçime geçildi.

        Erden Köybaşı ve Ömür Boyuer’in il başkanlığına aday olduğu kongrede, 322 delegenin oyunu alan Köybaşı yeni il başkanı seçildi. Ömür Boyuer ise 267 oyda kalarak yarışı kaybetti.

        CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Yerel seçimlerde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ni kazanacaklarını ifade eden Köybaşı, değişim yanlılarına da seslenerek Balıkesir’de yakalanan başarıya gölge düşürmeye hakları olmadığını ifade etti.

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