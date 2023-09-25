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        Balıkesir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

        Balıkesir'de polis ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 10:31 Güncelleme: 25.09.2023 - 10:31
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        Balıkesir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi
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        Balıkesir’de polis ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında il merkezinde bulunan bir villaya drone destekli operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap, uyuşturucu üretiminde kullanılan iklimlendirme cihazı, ortam nem çekici, ortam ısı ve nem ölçme cihazı, sıvı kimyasal, elektronik ph ölçme cihazı, ortam nemlendirme cihazı, vantilatör, havalandırma cihazı, katı kimyasal, vakum makinası, hassas terazi, esrar maddesi öğütücü aparat ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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