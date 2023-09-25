Balıkesir'de kanyona düşerek yaralanan vatandaşı itfaiye kurtardı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kanyona düşerek yaralanan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kanyona düşerek yaralanan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Altınoluk Mahallesindeki Şahinderesi Kanyonuna giden S.Ç, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
S.Ç'nin aşağıya düştüğünü görenlerin haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
S.Ç, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince düştüğü yerden sedye yardımı ile çıkarıldı.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde S.Ç'nin kolunun kırıldığını ve diz kapağının yerinden çıktığını belirledi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 ambulansı ile Edremit Devlet Hastanesine götürülerek tedavisine başlanan S.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.