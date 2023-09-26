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        Ayvalık açıklarında 180 düzensiz göçmen kurtarıldı, 86 göçmen yakalandı

        Ayvalık açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 180 düzensiz göçmen kurtarıldı, 86 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 02:25 Güncelleme: 26.09.2023 - 02:25
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        Ayvalık açıklarında 180 düzensiz göçmen kurtarıldı, 86 göçmen yakalandı
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        Ayvalık açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 180 düzensiz göçmen kurtarıldı, 86 düzensiz göçmen yakalandı.

        Ayvalık açıklarında lastik botlarda ve can sallarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Sahil Güvenlik botu "TCSG-905" ve Sahil Güvenlik gemisi "TCSG-107" tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 3 lastik bot içindeki toplam 120 düzensiz göçmen ile 2 can salındaki 60 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından lastik botlar içinde düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

        Görevlendirilen Sahil Güvenlik botunca 2 lastik bot durdurularak içindeki 86 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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