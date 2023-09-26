Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Teksüt Bandırmaspor, Ümraniyespor maçına odaklandı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, 29 Eylül Cuma günü deplasmanda yapacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 19:16 Güncelleme: 26.09.2023 - 19:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Teksüt Bandırmaspor, Ümraniyespor maçına odaklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, 29 Eylül Cuma günü deplasmanda yapacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Ersan Parlatan gözetiminde Örnek Sanayi Tesisleri'nde antrenman yaptı.

        Ersan Parlatan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Gençlerbirliği karşısında iyi bir oyun çıkardıklarını belirterek, sahadan 4-1 galip ayrıldıklarını kaydetti.

        Gençlerbirliği maçının geride kaldığını dile getiren Parlatan, "Ümraniyespor maçı zor bir deplasman olacak. Rakibin kadro yapısına baktığımız zaman, iyi oyunculardan kurulu, iyi bir takım. Şu anda puan cetvelinin en alt sırasında ve iki puanları var. Onlar da bu maçı kendileri için çıkış olarak göreceklerdir. Her şeylerini bu maça verecekler." ifadelerini kullandı.

        Parlatan, cezalı futbolcuları olmadığına dikkati çekerek, "Marc Jozefzoon'un bir sakatlığı vardı. Mücahit Albayrak sakatlığı nedeniyle aramızda değildi. Yine sakatlığı olan Taha Batuhan Yayıkcı yavaş yavaş takıma katıldı. Şu an için bir şey söyleyemem. Çalışmalarda görüp, değerlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dehşetin sırrı çözüldü
        Dehşetin sırrı çözüldü
        Ayasofya'da kırılan kapıyla ilgili dava açıldı!
        Ayasofya'da kırılan kapıyla ilgili dava açıldı!
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        Büyükekşi, Süper Kupa için tarih verdi
        Büyükekşi, Süper Kupa için tarih verdi
        Rusya: ABD Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor
        Rusya: ABD Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Minik Defne'nin doğuştan "yarım kalbi" artık sağlıkla atacak
        Minik Defne'nin doğuştan "yarım kalbi" artık sağlıkla atacak
        Shakhtar'dan FIFA'ya Tete şikayeti
        Shakhtar'dan FIFA'ya Tete şikayeti
        15 katlı binanın dış cephesi bir anda çöktü!
        15 katlı binanın dış cephesi bir anda çöktü!
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        İsmail Kartal etkisi!
        İsmail Kartal etkisi!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı
        Çalıştığı inşaatta tüfekle vurulan mermer ustası öldü
        Çalıştığı inşaatta tüfekle vurulan mermer ustası öldü
        Balıkesir'de tüfekle kazara vurulan inşaat işçisi öldü
        Balıkesir'de tüfekle kazara vurulan inşaat işçisi öldü
        Balıkesir'de asayiş uygulamasında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Balıkesir'de asayiş uygulamasında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Ayvalık açıklarında 180 düzensiz göçmen kurtarıldı, 86 göçmen yakalandı
        Ayvalık açıklarında 180 düzensiz göçmen kurtarıldı, 86 göçmen yakalandı
        Balıkesir'de kanyona düşerek yaralanan vatandaşı itfaiye kurtardı
        Balıkesir'de kanyona düşerek yaralanan vatandaşı itfaiye kurtardı