Balıkesir'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.K. yönetimindeki 41 AEK 633 plakalı kamyonet, Çanakkale-İzmir kara yolu Burhaniye Devlet Hastanesi kavşağında H.T. idaresindeki 31 YD 05 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Burhaniye İstasyonu görevlilerince araçlardan çıkarılan 4 yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.