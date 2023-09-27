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        Güney Marmara "Yenilenebilir Gençlik Enerjisi" projesi eğitimini tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldı

        Güney Marmara Kalkınma Ajansınca (GMKA) yürütülen "Yenilenebilir Gençlik Enerjisi" (RE-You) projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, sertifikalarını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 13:27 Güncelleme: 27.09.2023 - 13:27
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        Güney Marmara "Yenilenebilir Gençlik Enerjisi" projesi eğitimini tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldı
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        Güney Marmara Kalkınma Ajansınca (GMKA) yürütülen "Yenilenebilir Gençlik Enerjisi" (RE-You) projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, sertifikalarını aldı.

        Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından insan kaynaklarının geliştirilmesi çerçevesinde GMKA tarafından RE-You projesi hazırlandı.

        Balıkesir ve Çanakkale Onsekiz Mart üniversiteleriyle yapılan iş birliği ile yenilenebilir enerji bölümlerinden mezun olan 209 öğrenci, 7 aylık bir eğitim programını ve 2 aylık stajını tamamladı.

        Herhangi bir ücret ödemeden aldıkları eğitimin ardından sertifikalarıyla Avrupa ülkelerinde de çalışabilecek olan öğrenciler için sertifika töreni düzenlendi.

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, gençlerin donanımlı bir şekilde yetişmesinin ülke geleceği açısından önemli bir yeri olduğunu söyledi.

        Yenilenebilir enerji sektörünün dünyada önemli bir noktaya geldiğini vurgulayan Ustaoğlu, "Yenilenebilir enerji sektöründe sizlerin söz sahibi olması ve bu alanda kendinizi yetiştirmeniz önümüzdeki dönemin çok önemli süreçlerinin başında geliyor." diye konuştu.

        Güney Marmara Kalkınma Kalkınma Ajansı (GMKA) Genel Sekreteri Onur Adıyaman da yenilenebilir enerji sektöründe iş gücüne ihtiyacın olduğunu dile getirdi.

        Konuşmaların ardından öğrencilere sertifikaları takdim edildi, daha sonra ise firmaların stant kurduğu fuar alanının açılışı gerçekleştirildi.

        Programa, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu katıldı.

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