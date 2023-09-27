Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis operasyonunda 20 düzensiz göçmen ve insan kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 17:05 Güncelleme: 27.09.2023 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis operasyonunda 20 düzensiz göçmen ve insan kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

        Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.

        Ekipler, kıyı şeridini kullanarak yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmeni yakaladı. Bu kişilerin yanı sıra insan kaçakçısı olduğu öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

        Afganistan uyruklu 6'sı çocuk 20 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

        Bu kişileri yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddia edilen 2 zanlı ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        Türkiye'nin yeni kültür rotası!
        Türkiye'nin yeni kültür rotası!
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de asayiş uygulamalarında yakalanan 17 zanlı tutuklandı
        Balıkesir'de asayiş uygulamalarında yakalanan 17 zanlı tutuklandı
        Balıkesir-Dursunbey kara yolundaki Naipler Viyadüğü trafiğe açıldı
        Balıkesir-Dursunbey kara yolundaki Naipler Viyadüğü trafiğe açıldı
        Güney Marmara "Yenilenebilir Gençlik Enerjisi" projesi eğitimini tamamlayan...
        Güney Marmara "Yenilenebilir Gençlik Enerjisi" projesi eğitimini tamamlayan...
        'Satın alacağım' deyip denediği saatleri çaldı; o anlar kamerada
        'Satın alacağım' deyip denediği saatleri çaldı; o anlar kamerada
        Balıkesir'de mağazada deneme bahanesiyle akıllı saat çalıp kaçan hırsız ara...
        Balıkesir'de mağazada deneme bahanesiyle akıllı saat çalıp kaçan hırsız ara...
        Balıkesir'de özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yaka...
        Balıkesir'de özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yaka...