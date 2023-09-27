Balıkesir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis operasyonunda 20 düzensiz göçmen ve insan kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis operasyonunda 20 düzensiz göçmen ve insan kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.
Ekipler, kıyı şeridini kullanarak yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmeni yakaladı. Bu kişilerin yanı sıra insan kaçakçısı olduğu öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
Afganistan uyruklu 6'sı çocuk 20 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.
Bu kişileri yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddia edilen 2 zanlı ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.