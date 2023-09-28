Balıkesir'de zirai atık toplayan kadınlara Balıkesir kuzusu dağıtıldı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile S.S. Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde yürütülen "Tarlada Sıfır Atık" projesi kapsamında; her 500 kilogram zirai atık toplayan kadın girişimciye; 1 Balıkesir kuzusu ile kuzu başına 50 adet ot balyası dağıttı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile S.S. Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde yürütülen “Tarlada Sıfır Atık” projesi kapsamında; her 500 kilogram zirai atık toplayan kadın girişimciye; 1 Balıkesir kuzusu ile kuzu başına 50 adet ot balyası dağıttı.

Proje sayesinde; tohumdan hasada kadar geçen sürede meydana gelen zirai ve tarımsal atıklar ile atık plastikler geri dönüşüme kazandırılıyor. Kooperatif bünyesinde bulunan 13 köyde hayata geçirilen “Tarlada Sıfır Atık” projesi kapsamında; zirai ve tarımsal atık toplayan kooperatif üyelerine, her 500 kilogram başına Büyükşehir Belediyesi tarafından bir Balıkesir Kuzusu hediye ediliyor.

Gönen’in Tuzakçı Kırsal Mahallesi’nde gerçekleştirilen törenle; kırsal ve tarımsal alanlarda ortaya çıkan geri dönüşümü mümkün olan 10 bin 730 kilogram atık toplandı. Toplamda 20 adet Balıkesir kuzusu dağıtılan programda Başkan Yücel Yılmaz, her kuzu başına kadın üreticilere 50’şer adet ot balyası hediye etti.

Törende konuşan S.S. Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Berrin Yetkin Var “Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin, ülkemizde yaygınlaştırdığı ‘Sıfır Atık’ projelerine biz, kırsal olarak nasıl cevap veririz diye düşündük. Sorumlu önder kadın çiftçilerimiz alsın, tartsın ve 500 kilogram olduğunda biz 1 Balıkesir kuzusu hediye edelim dedik. Yaptığımız bütün projelerde belediye başkanımızın kapısını çalıyoruz. Biz, ne zaman kadınlarla üstleniyoruz desek, başkanımız ‘Tamam, siz yaparsınız’ diyor.” ifadelerini kullandı.

“Tarlada Sıfır Atık” projesini çok önemsediklerini dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Türkiye, bir sıfır atık kampanyası başlattı. Ben de uluslararası bir beyanname imzaladım. Biz, dünya Sıfır Atık Beyannamesi’ne katılıyoruz dedik. Balıkesir olarak gönülden destekliyoruz. 500 kilogram toplayan her kadınımıza birer kuzu hediye etmiştik. Bu sefer geçen yıl vermiş olduğumuzun iki katını veriyoruz. Emeği geçen bütün kadınlarımızı tebrik ediyoruz.” diye konuştu.

Güzel bir proje hayata geçirilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu “Belediyecilik bu tip hizmet ve dokunuşlarla çevre duyarlılığı anlamında özellikle kooperatiflerle yapmış olduğu iş birlikleri anlamlı oluyor. Hayırlı, uğurlu olsun. Büyükşehir Belediyemize bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.