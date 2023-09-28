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        Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 25 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'de, jandarma ekiplerince yurt dışına kaçak geçişlerin önlenmesine ilişkin çalışmalar kapsamında bu ay 1005 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 45 göçmen kaçakçılığı şüphelisinden 25'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:10 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:10
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        Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 25 şüpheli tutuklandı
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        Balıkesir'de, jandarma ekiplerince yurt dışına kaçak geçişlerin önlenmesine ilişkin çalışmalar kapsamında bu ay 1005 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 45 göçmen kaçakçılığı şüphelisinden 25'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu 1 Eylül'den bu yana 4 haftalık süreçte 51 operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonlarda 1005 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, yaptıkları aramalarda ise suçta kullanılan 25 araç, 168 can yeleği, 4 tekne motoru, 3 şişme bot, 29 parça çeşitli malzeme ele geçirdi.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 45 kişiden 32'si hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

        Şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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