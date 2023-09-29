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        Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 25 zanlı yakalandı

        Balıkesir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 09:03 Güncelleme: 29.09.2023 - 09:03
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        Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 25 zanlı yakalandı
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        Balıkesir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

        Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüyle irtibatlı olduklarına dair tespitler bulunan, cezaevindeki örgüt üyelerinin yakınlarını finanse ettikleri öne sürülen 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında sözde il imamı, ilçe imamları, eğitim danışmanı ve örgüt içi evlendirme sorumlusunun da bulunduğu zanlıları yakalamak için Balıkesir ve 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Ekipler, 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

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