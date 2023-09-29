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        Bandırma'da eski hükümlülere iş makinesi operatörlüğü kursu verildi

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, iş makinesi operatörlüğü kursunu başarıyla tamamlayan 7 eski hükümlü sertifikalarını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 09:24 Güncelleme: 29.09.2023 - 09:27
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        Bandırma'da eski hükümlülere iş makinesi operatörlüğü kursu verildi
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, iş makinesi operatörlüğü kursunu başarıyla tamamlayan 7 eski hükümlü sertifikalarını aldı.

        Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulunun aylık toplantısı, Bandırma Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş başkanlığında yapıldı.

        Koruma Kuruluna müracaat eden eski hükümlülerin talepleri ve denetimli serbestlikten faydalanan yükümlülerin iş ve meslek edindirilmesi, iyileştirilmesiyle topluma kazandırılmasına yönelik gündemin değerlendirildiği toplantıda, Bandırma Sürücü Kursu ve Bandırma Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliği kapsamında gerçekleşen iş makinesi operatörlüğü (beko-loder ve forklift) kursunu tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan 7 eski hükümlüye Başsavcı Demirdaş tarafından sertifikaları verildi.

        Demirdaş, yaptığı açıklamada, denetimli serbestliğin salt bir yaptırım biçimi ya da bir infaz kurumu olmadığını, yükümlüleri sosyal hayatın dışına itmeden mümkün olduğu kadar toplumdan koparılmadan onların sorunlarını dikkate alıp çözümler arayan bir ceza adalet yöntemi olduğunu bildirdi.

        Ayrıca Demirtaş, cezanın tek başına bu amaca ulaşmaktan uzak olduğunu, bu kapsamda yükümlülerin tekrar suç işlemesinin önüne geçmek, topluma olan saygı ve güven kazanmaları, iş ve meslek edinmeleri için Bandırma Koruma Kurulu olarak her türlü gayretin içinde olduklarını ifade etti.

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