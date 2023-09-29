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        Balıkesir'de Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangını söndürüldü

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 13:57 Güncelleme: 29.09.2023 - 14:03
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        Balıkesir'de Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangını söndürüldü
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

        İlçeye bağlı kırsal Yaşyer Mahallesi yakınında kızılçam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Orman gözetleme kulesi görevlisinin ihbarı üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Alevlere 5 arazöz ve 2 su tankerinin yanı sıra iki uçak ve bir helikopterle müdahalede bulunuldu.

        Erken müdahale sonucu söndürülen yangının ardından soğutma çalışması başlatıldı.

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