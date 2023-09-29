TOBB'un Bandırma'da yaptıracağı anaokulunun temeli atıldı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan "Ulusal Eğitime Katkı Protokolü" kapsamında Balıkesir'in Bandırma ilçesinin de aralarında olduğu ilçelerde 154 yeni okul inşa edilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan “Ulusal Eğitime Katkı Protokolü” kapsamında Balıkesir'in Bandırma ilçesinin de aralarında olduğu ilçelerde 154 yeni okul inşa edilecek.

Bandırma’da yapılacak anaokulunun temel atma törenine Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Can Ata Tan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mehmet Aytekin ve Veysel Selvi, Genel Sekreter Ertunç İşbay, Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan ve AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan katıldı.

Can Ata Tan, yaptığı açıklamada, TOBB tarafından eğitime verilen öneme değinerek, "Bandırma'mıza kazandırılacak okula destek ve çabaları için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ederim. Yakın zamanda inşaatı bitecek olan anaokulumuzun şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Adem Yılmaz da desteklerinden dolayı TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan'a teşekkür etti.

Temel atma töreninde gazetecilere bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, 12 derslikli okulun Bandırma’nın en büyük anaokulu olacağına işaret ederek, “Maliyeti 18 milyon lirayı bulacak okulumuz, 2024-2025 eğitim öğretim yılında açılacak. Tam gün öğretim yaptığı takdirde 300, ikili öğretim olduğu takdirde ise 600 öğrenciye eğitim öğretim verecektir." diye konuştu.

Kurban kesimi ve dua edilmesinin ardından okulun temeli atıldı.