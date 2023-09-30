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        Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası devam ediyor

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 12:05 Güncelleme: 30.09.2023 - 12:13
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        Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası devam ediyor
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşen organizasyonda, dünyada sadece benzeri İtalya'nın Portofino kentinde bulunduğu belirtilen kırmızı mercanlarının yanı sıra farklı balık türlerine ev sahipliği yapan Ayvalık'ın su altı zenginliklerinin de tanıtılması hedefleniyor.

        Şampiyonaya katılan 22 sporcu, en güzel su altı video ve fotoğraf görüntülerini çekebilmek için birbirleriyle yarışıyor.

        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Sualtı Görüntüleme Teknik Kurulu Üyesi Hanife Küçükler, gazetecilere, bu yarışmanın Ayvalık'ta düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi. Etkinlik kapsamında 4 ayrı kategoride dalışlar gerçekleştirileceğini aktaran Küçükler, 22 sporcudan 5'i video, 4'ü hem video hem fotoğraf, diğerlerinin ise fotoğraf dalında mücadele ettiğini bildirdi.

        Türkiye'nin su altı güzelliklerini görmeyi, tanıtmayı, milli takıma sporcu yetiştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Küçükler, "Su altı görüntüleme dalında çok iyi bir milli takımımız var. Bir ay sonra da Küba'da ülkemizi temsil edecekler. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası’nda çok güzel dereceler elde ettik." dedi.

        Balıkesir Büyükşehir Spor Kulübü Başkanı ve TSSF Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Sarıgül de Ayvalık’ın Balıkesir’in "misafir odası" olduğunu belirtti.

        İlçenin doğal güzelliklerini yurt içi ve dışında tanıtmaya çalıştıklarını kaydeden Sarıgül, "İnşallah önümüzdeki sezonda dünya şampiyonasını da Ayvalık'ta yapmak istiyoruz. Kırmızı mercanları tüm dünyaya tanıtmak en büyük idealimiz." ifadesini kullandı.

        Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası, yarın ödül töreniyle sona erecek.

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