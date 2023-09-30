Ayvalık'ta "Uluslararası Engelliler Şenliği" başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 31'incisi düzenlenen "Uluslararası Engelliler Şenliği" başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve Ayvalık Belediyesi tarafından organize edilen şenliğe yaklaşık 700 engelli ve ailesi katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen açılış töreninde konuşan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, Türkiye'nin dört bir yanından Ayvalık'a gelen engellilerin 5 gün boyunca yeni arkadaşlıklar kuracağını belirterek, ayrıca çalıştaylar düzenleneceğini kaydetti.

Zihinsel Özürlüler Federasyonu Genel Başkanı Aynur Dankaz da şenlik dolayısıyla hem engellilerin hem de ailelerinin keyifle vakit geçireceği bir şenlik düzenlendiğini söyledi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise "Pandemi dönemi dışında aralıksız 31 yıldır kutlanan, engelli gençlerin ve onların ailelerinin yılda bir kez de olsa yaşamın içinde insanların olumsuz bakışlarından ve baskılarından uzak bu şenlikte konuklarımız beş gün boyunca keyifli zamanlar geçirecek. Türkiye’nin dört bir yanından gelen engelli gençlerimize, çocuklarımıza ve ailelerine kucak açmaktan her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından tören engellilerin geleneksel korteji ile sona erdi.