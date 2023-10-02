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        Edremit'te uyuşturucu operasyonu

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrollerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 12:43 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:43
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        Edremit'te uyuşturucu operasyonu
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrollerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesinde yolcu otobüsünde bulunan bir yolcunun üzerinde ve çantasında yapılan aramada, 555,56 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 900 lira ele geçirildi.

        Üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

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