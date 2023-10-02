Bandırma Kitap Günleri'nin konuğu Ercan Kesal oldu Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 5'incisi düzenlenen Bandırma Kitap Günleri'ne ünlü oyuncu ve yazar Ercan Kesal, konuk oldu.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, 5’incisi düzenlenen Bandırma Kitap Günleri’ne ünlü oyuncu ve yazar Ercan Kesal, konuk oldu.

5’inci Bandırma Kitap Günleri’nde Kesal, Bandırma’da kitap günleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda söyleşi gerçekleştirdi.

Kitapların insan hayatındaki öneminin altını çizen Kesal, “Kitaplar başka bir dünyanın kapılarını aralar. Kitap insanları iyileştirir. Kitap ile hemhal olan insan sağlam insandır. Kitaplarla ömrüm boyunca hep iç içe ve dost yaşadım. Sinema sektörüne girmemin asıl sebebi senaryo yazmamdı. Aslında senaristlik yapıyordum daha sonradan oyunculuk yapmaya başladım. Ben aslında rol yapmayı bilmem" dedi.

Ercan Kesal, “Cebimdeki Ekmek Kırıntıları” kitabının aslında bir söyleşi kitabı olduğunu belirterek kitabının ortaya çıkışından anlattı.

Söyleşinin ardından Kesal, hayranları için kitabını imzaladı.