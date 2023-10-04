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        Balıkesir'de kadınların geleneksel imece usulü kış hazırlığı yapılıyor

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kadınların yıllardır sürdürdüğü imece usulü kış hazırlıkları geleneği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 12:44 Güncelleme: 04.10.2023 - 12:44
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        Balıkesir'de kadınların geleneksel imece usulü kış hazırlığı yapılıyor
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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kadınların yıllardır sürdürdüğü imece usulü kış hazırlıkları geleneği başladı.

        Mahalle kültürünün yaşatıldığı ilçede, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte kadınlar arasında imece usulü yufka yapılıyor.

        Her gün bir kişinin kışlık yufkasının yapıldığı etkinlikte, pişirilen yufkalar, bir süre dinlendirildikten sonra kışın ekmek ya da börek olarak tüketiliyor. Aynı zamanda kuru yufkalar yöresel tirit yapımında da kullanılıyor.

        El yapımı yufkalarla pişirilen börekler kış sofralarına ayrı lezzet katıyor.

        Yufka yapan kadınlardan Şennur Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptıkları yufkalarla hem geleneği devam ettirdiklerini hem de sipariş alarak ev ekonomilerine katkı sağladıklarını söyledi.

        Yufkaları kışlık olarak stokladıklarını belirten Karaca, "Üniversitede öğrencilerimiz var, onlara destek amaçlı satış yapabiliyoruz. Onlara yiyecek olarak gönderiyoruz. El birliğiyle imece usulü komşularımızla her yıl yapıyoruz." diye konuştu.

        Halime Demirel de komşularıyla birlikte her yıl kışlık yiyecekleri, yufkaları ve makarnaları yaptıklarını dile getirdi.

        Demirel, "Bu sene de aynı şekilde devam ettiriyoruz. Artık büyükşehirlerde imece usulü kalmamış ama bizim apartmanımızda bizim şehrimizde imece usulü olarak yufka yapılır." dedi.

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