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        Burhaniye'de anaokulu öğrencileri "Okuluna hoş geldin" etkinliğinde eğlendi

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bu yıl özel bir anaokuluna başlayan çocukların motivasyonunu sağlamak amacıyla "Okuluna hoş geldin" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 13:32 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:56
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        Burhaniye'de anaokulu öğrencileri "Okuluna hoş geldin" etkinliğinde eğlendi
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        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bu yıl özel bir anaokuluna başlayan çocukların motivasyonunu sağlamak amacıyla "Okuluna hoş geldin" etkinliği düzenlendi.

        Özel bir piknik ve mesire alanında gerçekleştirilen etkinlikte yaşları 3 ila 5 arasında değişen 25 çocuk, pony cinsi ata bindi, eşleştirme, yer satrancı, performans ve yetenek oyunları oynadı. Günün sonunda ise anaokulu öğrencilerine geleneksel Hacivat Karagöz oyunu gösterisi izletildi.

        Çocukların okullarına uyum sağlamaları amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılan anaokulu öğrencileri çok eğlenceli zaman geçirdi.

        Etkinliğe katılan anaokulu öğrencileri çok eğlendiklerini söylediler.

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