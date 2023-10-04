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        Balıkesir'de "30 Büyükşehir ve Uluslararası Yerel Yönetimler Tarım Çalıştayı" başladı

        Balıkesir'de, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğince (AGRICITIES) bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "30 Büyükşehir ve Uluslararası Yerel Yönetimler Tarım Çalıştayı"nın açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 14:56 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:57
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        Balıkesir'de "30 Büyükşehir ve Uluslararası Yerel Yönetimler Tarım Çalıştayı" başladı
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        Balıkesir'de, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğince (AGRICITIES) bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "30 Büyükşehir ve Uluslararası Yerel Yönetimler Tarım Çalıştayı"nın açılışı gerçekleştirildi.

        Avlu Kongre Kültür Merkezi'ndeki çalıştayın açılışında stantlar gezildi, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Türkiye Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tanıtım filminin izletilmesinin ardından yaptığı konuşmada, ilde tarımı geliştirmek için çiftçiye ve üreticiye destekler verdiklerini söyledi.

        Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'ni (BAÇEM) kurarak üreticileri destekleyip maliyetlerinin azalmasına yardımcı olduklarını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak işin şurasındayız: Birincisi, çiftçimiz bilimsel olarak ne yaptığını bilsin istiyoruz. Bunun için BAÇEM diye çiftçi eğitim merkezi kurduk. İkincisi, maliyetlerini azaltsın. Maliyet nasıl olur? Kümeleşme olmadığında ürünün maliyeti artar. Biz kümeleşme olsun. Girdi ve çıktılarını bir bilişim ortamında oluşturmak, onun farkındalığını artırmak, sübvanseler yapmak ve altyapı çalışmalarını yapmakla ilgili kendimizi mükellef gördük. 'Başarılı mısınız?' derseniz, bazı şeyler sabahtan akşama olmaz. Bir işletim sisteminin oluşması bazı işlerde kısa sürelerdedir ama biz 3-5 yıl sonra Balıkesir kuzusunda farklı bir yere geleceğimizi düşünüyoruz. Mandayla, aromatik bitki yetiştiriciliği, sözleşmeli tarımla ilgili farklı bir noktaya geleceğini düşünüyoruz."

        AGRICITIES Genel Sekreteri Mücahit Sami Küçüktığlı da birlik olarak 18 ülkedeki şehirleri tarım alanında teşvik etmek için çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde KKTC'nin 50 yıllık içme suyunu karşılayacak ve tarımsal alanda kullanılacak su projesinin büyük bir yatırım olduğunu ifade etti.

        Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ise Konya'nın tarımda öncü bir kent olduğuna işaret etti.

        Sanayi ile tarımı birbirinin alternatifi görmediklerini vurgulayan Büyükeğen, "İki sektörü birbirine güç veren kardeş sektörler olarak görüyor, büyüme stratejilerimizi bu odak noktası üzerine kurguluyoruz." dedi.

        Açılışın ardından Genel Sekreter Küçüktığlı'nın moderatörlüğündeki "Başkanlar Oturumu"nda, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yerel yönetimlerde tarımla ilgili düşüncelerini paylaştı.

        Oturumlar ve diğer etkinliklerle devam edecek çalıştay, 7 Ekim'de sona erecek.

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