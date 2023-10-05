Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar neticesinde Yeşilcomlu Mahallesi'nde bir adrese baskın düzenledi.
Operasyonda 4 kilo 270 gram kubar esrar, 11 gram kenevir tohumu, av tüfeği ve bir telefon ele geçirildi.
Ekipler, olayın şüphelisi M.A'yı (62) gözaltına alındı.