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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 23:29 Güncelleme: 05.10.2023 - 23:34
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar neticesinde Yeşilcomlu Mahallesi'nde bir adrese baskın düzenledi.

        Operasyonda 4 kilo 270 gram kubar esrar, 11 gram kenevir tohumu, av tüfeği ve bir telefon ele geçirildi.

        Ekipler, olayın şüphelisi M.A'yı (62) gözaltına alındı.

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