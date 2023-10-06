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        Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Balıkesir'in Erdek ilçesindeki tarihi eser operasyonunda çok sayıda sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 22:32 Güncelleme: 06.10.2023 - 22:38
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        Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesindeki tarihi eser operasyonunda çok sayıda sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atatürk Mahallesi'ndeki bir evde tarihi eser bulundurulduğu ihbarı aldı.

        Ekipler söz konusu adrese operasyon düzenledi.

        Evde 3 bin 882 sikke, el dedektörü, av tüfeği ve tarihi eser satışından elde edildiği değerlendirilen 510 bin lira ele geçirildi.

        Ekipler operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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