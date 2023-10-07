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        Ayvalık açıklarında geri itilen bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 08:44 Güncelleme: 07.10.2023 - 09:11
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        Ayvalık açıklarında geri itilen bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışırken geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Ayvalık’tan denize açılan yabancı uyrukluların bulunduğu lastik bot, Ege Denizi’nde Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildi.

        Botu fark eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçerek TCSG-905 botuyla bölgeye ulaştı.

        Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı yerleşkesine getirilen 34 düzensiz göçmene yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.

        Bu kişiler daha sonra yasal işlemler için Balıkesir İl Göç İdaresine gönderildi.

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