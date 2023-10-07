Sındırgılı süpürge ustası tarlasını boş bırakmamak için susam ekiyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan süpürge ustası Ali Uyar (66), tarlasını boş bırakmamak için susam üretimi gerçekleştiriyor.

Emendere Mahallesi'nde süpürge otu üreten Uyar, gazetecilere, 10 dönüm tarlasında süpürge otu ve susam ürettiğini söyledi.

Uyar, "Biz susamdan para kazanmak için ekmiyoruz. Tarlamız nadasa kalmasın diye ekiyoruz. Nadası değerlendirmiş oluyoruz. Susam çok faydalı bir besin, tahin helvası da susamdan oluyor. Susam mideye çok yararlı bir şey, biz dededen böyle gördük." dedi.