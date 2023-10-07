Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Edremit'te polisten kaçan 2 şüpheli, mermer işletmesinin önündeki mezar taşının içinde yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerinden kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 13:04 Güncelleme: 07.10.2023 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edremit'te polisten kaçan 2 şüpheli, mermer işletmesinin önündeki mezar taşının içinde yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerinden kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İbrahimce Mahallesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri ile devriyeler ve polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen motosikletteki 2 kişi "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Takibe alınan zanlılar, bir süre sonra motosikleti bırakıp yaya olarak kaçmaya devam etti.

        Ekiplerle şüpheliler arasında yaşanan kısa süreli kovalamanın ardından Zübeyde Hanım Caddesi'nde mermer mezar imalatı yapılan bir işletmenin önündeki mezar taşının içinde yakalanan şüphelilerin, arandıkları belirlendi.

        Yanlarında 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 16 mermi ele geçirilen zanlıların kullandığı motosikletin ise çalıntı olduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        ABD'li yamaç paraşütü pilotu öldü! Düşüş anı kamerada!
        ABD'li yamaç paraşütü pilotu öldü! Düşüş anı kamerada!
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Gençleri bekleyen tehlikeye dikkat!
        Gençleri bekleyen tehlikeye dikkat!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Eşi ve çevredekiler darp etti!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Eşi ve çevredekiler darp etti!
        "Onunla işim olmaz"
        "Onunla işim olmaz"
        İlahiyat fakültesinde profesörü vurmuştu! İfadesi ortaya çıktı!
        İlahiyat fakültesinde profesörü vurmuştu! İfadesi ortaya çıktı!
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
        Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki İsmail öldü
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki İsmail öldü
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        Aracın camını kırıp 693 bin TL'yi çaldılar! Yabancı soyguncular!
        Aracın camını kırıp 693 bin TL'yi çaldılar! Yabancı soyguncular!
        Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz!
        Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Sındırgılı süpürge ustası tarlasını boş bırakmamak için susam ekiyor
        Sındırgılı süpürge ustası tarlasını boş bırakmamak için susam ekiyor
        Prof. Dr. Uzlu: Koronavirüsün kedilerde görülme oranı yüzde 90'a yükseldi
        Prof. Dr. Uzlu: Koronavirüsün kedilerde görülme oranı yüzde 90'a yükseldi
        Ayvalık açıklarında geri itilen bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Ayvalık açıklarında geri itilen bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Erdek'te tarihi eser operasyonu; 3 bin 882 sikke ele geçirildi, 3 gözaltı
        Erdek'te tarihi eser operasyonu; 3 bin 882 sikke ele geçirildi, 3 gözaltı
        Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        AK Parti'li Kasapoğlu'na Bandırma'da fahri doktora unvanı verildi
        AK Parti'li Kasapoğlu'na Bandırma'da fahri doktora unvanı verildi