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        Futbol: Trendyol 1. Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 15:38 Güncelleme: 07.10.2023 - 15:38
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Bandırma17 Eylül

        Hakemler: Mehmet Ali Özer, Suat Güz, Azad İlhan

        Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Emre Batuhan Adıgüzel, Mulumba, Metehan Mimaroğlu, Doğan Can Davas (Dk. 46 Mustafa Çeçenoğlu), Mert Çelik (Dk. 46 Jozefzoon), Sitoe, Bobadilla (Dk. 62 Djitte), Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan, Harris (Dk. 46 Taha Batuhan Yayıkcı)

        Ahlatcı Çorum FK: Ali Türkan, Kerem Kalafat (Dk. 79 Gülük), İnainfe, Toure, Ferhat Yazgan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 79 Ozan Sol), Verheydt, Gökhan Karadeniz (Dk. 67 Atakan Akkaynak), Murat Yıldırım (Dk. 72 Atakan Cangöz), Geraldo (Dk. 72 Suat Kaya), Erkan Kaş

        Sarı kartlar: Dk. 27 Mert Çelik, Dk. 90+5 Mustafa Çeçenoğlu (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 69 Kerem Kalafat (Ahlatcı Çorum FK)

        BALIKESİR

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