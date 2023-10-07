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        Bandırmaspor-Çorum FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Ahlatcı Çorum FK ile 0-0 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Ersan Parlatan, maçın genelinde iki takımın da berberliği hak ettiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 16:28 Güncelleme: 07.10.2023 - 16:28
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        Bandırmaspor-Çorum FK maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Ahlatcı Çorum FK ile 0-0 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Ersan Parlatan, maçın genelinde iki takımın da berberliği hak ettiğini belirtti.

        Parlatan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, maçın ilk yarısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

        Yaptıkları oyuncu değişiklikleriyle ikinci yarıda daha iyi oynadıklarını ifade eden Parlatan, şöyle konuştu:

        "İkinci yarının son yarım saati daha istekli bir Bandırmaspor izledik ama genel manada çok iyi oynadığımızı söyleyemeyiz. Çorum FK'de iyi ve dirençli bir takım olduğunu gösterdi. Bizden önce oynadıkları dört deplasman maçının üçünü galip geldiler. Skor olarak iki takımın da hak ettiği bir beraberlik oldu, buradan taraftarlarımıza üç puan armağan etmek isterdik. Son dakikada kaçırdığımız pozisyonu gole çevirsek belki galip ayrılabilirdik ama genel olarak maçın hakkı beraberlikti."

        - Tam: "Kazanabileceğimiz bir maç olabilirdi"

        Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam da Bandırmaspor'un ligin iyi takımlarından biri olduğunu dile getirdi.

        Tam, Bandırmaspor'un kanatlardan çok fazla hücum organizasyonu yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Maçın kontrolünü 60 ile 70. dakika arasında sadece kaybettik. Çok faul ve duran toplar oldu. Duran toplardan sıkıntı yaşayabileceğimiz pozisyonlar ortaya çıktı ama yakaladığımız net fırsatları değerlendirebilseydik rahatlıkla kazanabileceğimiz bir maç olabilirdi. Deplasmanda iyi bir rakibe karşı alınan 1 puan da bizim için bir başarıdır. Olağanüstü mücadele eden oyuncularımı tebrik ediyorum."

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