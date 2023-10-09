Erdek-Bandırma kara yolunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı
Erdek Tatlısu kavşağında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Erdek Tatlısu kavşağında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Erdek-Bandırma kara yolu Tatlısu Kavşağı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada karşı yoldan gelen S.C. yönetimindeki 10 AKN 403 plakalı kamyonetle K.İ. yönetimindeki 10 AAT 30 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazanın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı otomobil sürücüsü K.İ. itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.