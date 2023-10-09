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        Balıkesir'de Togg gelin arabası oldu

        Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, evlenecek çiftin talebi üzerine, makam aracı Togg'u gelin arabası olarak tahsis etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 20:49 Güncelleme: 09.10.2023 - 20:49
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        Balıkesir'de Togg gelin arabası oldu
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        Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, evlenecek çiftin talebi üzerine, makam aracı Togg'u gelin arabası olarak tahsis etti.

        Selin Özdemir ve Mustafa Güldalı çifti gelin arabası için makam aracı Togg'u tahsis etmesini istedi. Başkan Yavaş da süslettiği Togg'u genç çiftin kullanımına verdi.

        Süslenen Togg ile konvoy eşliğinde genç çift şehir turu attı.

        Mustafa Güldalı bu mutlu günlerinde kendilerine böyle bir imkan verdiği için Başkan Yavaş’a teşekkür ettiğini, TOGG’un gelin arabaları olmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

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