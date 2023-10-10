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        Edremit'te belediyeye ait ağaçlardan toplanacak zeytinlerden 30 ton yağ üretimi hedefleniyor

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediyeye ait arazilerdeki on binlerce ağaçtan toplanacak zeytinlerden, bu sene yaklaşık 30 ton zeytinyağı üretilmesi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 13:57 Güncelleme: 10.10.2023 - 14:11
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        Edremit'te belediyeye ait ağaçlardan toplanacak zeytinlerden 30 ton yağ üretimi hedefleniyor
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediyeye ait arazilerdeki on binlerce ağaçtan toplanacak zeytinlerden, bu sene yaklaşık 30 ton zeytinyağı üretilmesi hedefliyor.

        Belediye işçileriyle zeytin hasadı yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, gazetecilere, 18 bin ton zeytin hasadı yapmayı planladıklarını söyledi.

        Arslan, 60 bin zeytin ağacına sahip olduklarını belirterek, "Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün verdiği bilgilere göre 60 bin ağacın hepsini hasat etme şansımız yok. Bir miktarını uzun vadeli 6 yıl olarak kiralama ihale usulüyle veriyoruz ama markamızı yaratmak ve zeytinyağımızı kendimiz üretmek adına iki sezondur da bu çalışmayı yürütüyoruz. Bu yıl kendimize özenle ayırdığımız yağın kaliteli olması, toplanmasının daha hijyenik olması anlamında seçilen yerler üzerinde bu çalışmayı yürütüyoruz." dedi.

        Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünce yapılan keşif neticesinde bu yıl 1800 çuval zeytini hasat ederek yağa dönüştürmeyi amaçladıklarını aktaran Arslan, "Yaklaşık olarak yüzde 20'dir randıman. Bu randıman bazı yörelere göre de değişiyor. Yüzde 20'yi bulamayabilir bazı yerlerde özellikle erken hasatta bu oran biraz düşebilir ama yaklaşık 30 ton zeytinyağı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Edremit Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Tamer Akıncı da tespit ettikleri uygun bahçelerden topladıkları zeytinleri işleyerek yağ elde ettiklerini bildirdi.

        Bu yağın satışını gerçekleştirdiklerini kaydeden Akıncı, "Bahçelerimizin bakımını da yıl içinde yapmaktayız. Periyodik olarak gerekli işlemleri yapmaktayız. Kiraladığımız yerleri kiracılarımızı müdürlüğümüz olarak denetlemekteyiz. Bu sene beklediğimiz randımana belediye olarak ulaşıyoruz. Yani geçen sene elde ettiğimizden biraz daha yüksek rekolte bekliyoruz. Amacımız en güzel şekilde en kaliteli zeytinyağı elde etmek." diye konuştu.

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