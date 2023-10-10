Sındırgı'da ceviz hasadı başladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki arazilerde ceviz üreticileri hasada başladı.

Önceki yıllarda iki katına çıkan ilçedeki ceviz rekoltesi, bu sene hava koşullarının olumsuz etkisiyle yarıya düştü.

Cevizlerin uzun sırıklar yardımıyla silkelenerek yere düşürülmesinin yanı sıra büyük bahçelerde teknolojik tarım aletleri kullanılarak hasat gerçekleştiriliyor.

Çuvallara doldurulan cevizler, özel makineler ya da insan gücüyle yeşil kabuklarından ayrıştırılarak kurumaya bırakılıyor.

Üreticilerden Sadık Ayan, AA muhabirine, bu yıl yağışların fazla olduğunu, temmuz ayına kadar devam ettiğini ve bu durumun rekolteye olumsuz yansıdığını söyledi.

Arazisindeki ağaçların 13 yıllık olduğunu belirten Ayan, "Tabii ki ağaçlar büyüdükçe verim artıyor. Yıl geçtikçe bunları büyümesi için kesim yapıyoruz." dedi.

İsmail Ayan da 15 dönüm alanda hasada başladıklarını dile getirerek, "Şu anda ancak yarıya gelebildik. Cevizlerimizin bir bölümünü makineyle, kalanını da elle silkeleyerek düşürüp çuvallara koyarak yıkama makinesine götürüyoruz. Daha sonra kabukları soyduktan sonra serip kurutmaya bırakıyoruz." diye konuştu.