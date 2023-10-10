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        Erdek'te apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 17:35 Güncelleme: 10.10.2023 - 17:35
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        Erdek'te apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Halitpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir apartmanda N.K'ye ait olduğu öğrenilen dairenin mutfağında yangın çıktı.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aspiratörden çıktığı tahmin edilen yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

        Yangın sonrası evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

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