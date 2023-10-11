Balıkesir'de 47 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botla denize açılan düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine bölgeye TCSG-28 ve KB-4510 botları yönlendirildi. Durdurulan lastik botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yapıldı.
Düzensiz göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.