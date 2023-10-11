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        Ayvalık açıklarında motoru arazı yapan lastik botta mahsur kalan 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, üzerinde oldukları lastik botun motorunun arıza yapması üzerine denizin ortasında mahsur kalan 45 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 09:02 Güncelleme: 11.10.2023 - 09:02
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        Ayvalık açıklarında motoru arazı yapan lastik botta mahsur kalan 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, üzerinde oldukları lastik botun motorunun arıza yapması üzerine denizin ortasında mahsur kalan 45 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Ayvalık açıklarında, bir grup göçmenin bulunduğu botun Ege Denizi'nde sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçti.

        TCSG-28 botuyla bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bottaki 45 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımda bulunuldu.

        Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmek istedikleri anlaşılan düzensiz göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

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