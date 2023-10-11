Ayvalık'ta "Uluslararası Zeytin Hasat Festivali" heyecanı başlıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Zeytin Hasat Festivali, 13 Ekim Cuma günü başlayacak.

Kuzey Ege'de, 14 milyon zeytin ağacıyla Türkiye'nin en büyük zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden olan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 19 Ekim'e kadar sürecek festival, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Balıkesir Ticaret Borsası ve Ayvalık Kaymakamlığınca gerçekleştirilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yaptığı açıklamada, Edremit Körfezi'nde yaşayan halkın büyük çoğunluğunun ya ekmeğini tamamen zeytincilikten kazandığını ya da ailesine ek gelir sağladığını söyledi.

Bölge insanı için zeytinciliğin aynı zamanda bir gelenek olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Her biri hasadını ve üretimini büyük bir özenle yapıyor, işine minnet ve saygı duyuyor. Bölgemizde dünyanın iyi zeytinleri yetişiyor. Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ayvalık zeytinyağı, Burhaniye zeytinyağı ve Edremit zeytinyağımızda coğrafi işaret bulunuyor. 14 milyon ağacımızın her biri bereketli. Hasadımız bol ve bereketli olsun." dedi.

- "Ayvalık'ın en önemli değerlerinden biri de zeytin ve zeytinyağıdır"

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman da festivalin zengin bir programla gerçekleştirileceğini vurguladı.

İlçenin hem mübadil kültürü hem de gastronomisiyle, mimarisi, denizleri, plajlarıyla oldukça geniş zenginliklere sahip kentlerden olduğunu dile getiren Yaman, şöyle devam etti:

"Ayvalık'ın en önemli değerlerinden biri de zeytin ve zeytinyağıdır. Hem Ayvalık'ın iklim koşulları, toprak yapısı buradaki zeytinin ve zeytinyağının aromasını hakikaten nadide bir hale getiriyor. Ayvalık zeytinyağı, dünyanın en kaliteli zeytinyağlarından biri. Bu zeytinyağının dünya genelinde bir ölçüde tanıtımı var. Bu festivalle Ayvalık zeytinyağının yanı sıra ilçemizin uluslararası tanıtımının yapılmasını hedefliyoruz. Bu festival uluslararası bir hal aldıkça, Ayvalık zeytin ve zeytinyağının ticari bağlantılarının yapılması noktasında ciddi bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Yurt içi ve yurt dışından zeytinyağı ile ilgilenen birçok kişi Ayvalık’ta zeytinyağı ticareti yapan firmalarla bağlantıya geçmektedir. Bu ticari atmosferin de Ayvalık zeytin sektörüne oldukça büyük getirilerinin olduğuna inanıyorum. Tüm hemşehrilerimizi, yerli ve yabancı tüm vatandaşlarımızı bu yıl 18'inci kez düzenlediğimiz Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali’ne davet ediyorum."

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, tarihiyle, mimarisiyle, doğasıyla, lezzetleriyle anılan ilçeye ilgi çekmenin, her yıl bir önceki yıldan fazla yerli ve yabancı konuğun gelmesini sağlamanın görevleri arasında yer aldığını anlattı.

Festivalin de bu amaca aracılık ettiğini belirten Ergin, "Yerel halkın, basının, üreticinin, tedarikçinin ve satıcıların bir araya gelerek kısa bir süre de olsa sosyal bir hareketlilik paylaştığı festivalimiz doğal olarak şehrimize güç katıyor. Hasat festivali boyunca şehrimizin yerel ve ulusal markaları, emekçi köylüler, müstahsiller, ihracatçılar, usta gazeteciler, deneyimli yayıncılar, zeytinyağı aşığı yazarlar, gurmeler, sanatçılar paylaşımları ve katkılarıyla destek olacaklar. Festivalimize renk katacaklar. Zeytinyağından aldığımız sağlıklı tatlar ile gelecek yıl yapılacak hasat festivalimizi iple çekeceğiz." ifadesini kullandı.

- "Festival etkinliğimiz dolu dolu geçecek"

Festival programı hakkında bilgiler veren Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar ise ilki 1970 yılında düzenlenen etkinliğin aralıklı olarak sürdüğünü, 2005'ten itibaren geleneksel hale geldiğini hatırlattı.

Uçar, festival için 7 günlük zengin bir program hazırladıkları ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Geleneksel Hasat Yürüyüşü ile başlayacak festival programımızın ilk gününde Ayvalık Belediyesine ait Zeytin Müzesi’nden yine geleneksel olan ayakla zeytin sıkma işlemini gerçekleştirdikten sonra Zeytin Pazarı’na geçeceğiz. Bu pazarda kurulacak stantlarda markalarımızı ve ürünlerini en iyi şekilde tanıtabilme çabasında olacağız. Festivalimizin ikinci gününde, Ayvalık Belediyesi İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde, küresel iklim krizinin ülkemize yansımaları ve sonuçlarıyla alakalı Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Kurnaz hocamızın sunumu olacak. Arkasından zeytini ve zeytinyağını en iyi şekilde anlatabilecek, bunun sağlıkla ilgili kısmını bizlere kısa kısa özetleyebilecek çok değerli hocamız Prof. Dr. Ender Saraç’ın programı var. Daha sonra Cunda Fora Glomping alanında her yıl yaptığımız klasik zeytin hasat etkinliğimizde ilk zeytinlerimizi ağaçlardan toplayıp, bu zeytinleri Ayvalık’ta üretilen bir makinede sıkıp yağ haline getirilmesine ait serüvene bizzat tanık olacağız. Alanda sunumlarımız, müzik etkinlikleri gerçekleşecek. Festivalimizin üçüncü gününde, misafirlerimizle Kırlangıç Yaşam Merkezi’nde oluşturduğumuz Zeytin Pazarı’nda kurduğumuz istasyonlarda gastronomiyle ilgili atölye çalışmalarımız olacak. Ayvalık’ımızın ünlü şefleri ve ünlü restoranlarımızın sahipleri burada en güzel yemeklerini pişirip halkımıza tattıracaklar. Bu etkinliğin ardından gün içinde Zeytin Pazarı alanında müzik etkinliklerimiz, derneklerimizin sunumları devam edecek. Programımızın sunumları içerisinde, Ayvalık Belediyemizin, Büyükşehir Belediyemizle çalıştığı 'Anıt Ağaçlar Rotası' var. Bu konuda da Abdullah Soykan hocamızın yaptığı Altınova’daki anıt ağaçlarımızda bir etiketleme çalışmamız olacak. Zeytin temalı ve kırmızı mercanlarımızı anlatan fotoğraf sergilerimiz bulunuyor. Kısacası festival etkinliğimiz dolu dolu geçecek."