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        Balıkesir'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 09:01 Güncelleme: 12.10.2023 - 09:15
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        Balıkesir'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele birimi ekipleri Burhaniye ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen sokak satıcılarına eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyon kapsamında 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 171 sentetik hap, yaklaşık 75 gram sentetik uyuşturucu, 65,2 gram esrar, pompalı tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 220 lira ele geçirildi.

        Gözaltındaki 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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