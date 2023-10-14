Bandırma temsilcisi Bordo BK'den Türkiye Basketbol 2. Ligi'ne katılım başvurusu Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Bordo Sportif AŞ, Bordo BK adıyla bu sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi'nden (TB2L) mücadele edebilmek için Türkiye Basketbol Federasyonuna başvurdu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Bordo Sportif AŞ, Bordo BK adıyla bu sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi'nden (TB2L) mücadele edebilmek için Türkiye Basketbol Federasyonuna başvurdu.

Gelecek hafta gerekli izinlerin alınmasını bekleyen Bordo Basketbol Kulübü yöneticileri, Türk basketbolunda uzun yıllar başarıyla temsil edilen Bandırma'yı yeniden Süper Lig'e çıkarmayı hedefliyor.

Bandırma Sportif AŞ'nin yönetim kurulu başkanlığını, futbol takımı Teksüt Bandırmaspor'la Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Bandırmaspor Kulübünün de başkanı olan Onur Göçmez yapıyor.

Bordo BK takımının başantrenörlüğüne Ahmet Gürgen getirildi. Deneyimli koç, aynı zamanda altyapı koordinatörü olarak da görev alacak. Basketbol takımının genel menajerliğini ise Bora Öziş yürütecek.

Onur Göçmez, yaptığı açıklamada, ilçede çok önemli bir basketbol kültürü bulunduğu, Bandırma'nın hem futbol hem de basketbol şehri olduğunu vurguladı.

Futbolda Bandırmaspor'u hak etmediği yerlerden Süper Lig mücadelesinde zirvedeki önemli takımlardan biri haline getirdiklerini belirten Göçmez, şunları kaydetti:

"Bandırma'da bir dönem büyük başarılara imza atılan basketbolun silinmesinden dolayı büyük üzüntü duyuyordum. Bordo Sportif AŞ olarak Ankara'dan bir basketbol kulübünü devir aldık. TB2L'den başlayacağımız bu yolculuktan dolayı çok heyecanlıyız. Bordo BK'nin hem Türk basketboluna hem de gençlerimize katkı yapmasına çalışacağız. Kısa süre içinde hızla yapılanmamızı gerçekleştirip lige başlayacağız. Bandırma'nın spor hafızasında önemli bir yeri olan basketbolu coşkulu taraftarlarımızla eski günlerine kavuşturmak için var gücümüzle çalışacağız."

Bordo Sportif AŞ çatısı altında Bordo Futbol Kulübü ve Bordo Basketbol Kulübü kuruldu. Bordo FK, Türkiye'nin yeni spor yasasına göre kurulan ilk amatör futbol kulübü oldu. TFF tarafından da onaylanan Bordo FK, gelecek yıl şubat ayında başlayacak 2. Amatör Lig'de mücadele edecek.