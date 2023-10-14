18. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Turizm Festivali'nde geleneksel zeytin hasadı yapıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'nin ikinci gününde, geleneksel zeytin hasadı gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Balıkesir Ticaret Borsası'nın katkılarıyla yapılan festival kapsamında hasat etkinliği düzenlendi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Cunda'daki bir zeytin bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, festivallerin ürünlerin tanıtımında önemli bir yeri olduğuna işaret etti.

Balıkesir'in zeytininin uluslararası marka değerine ulaşması gerektiğini vurgulayan Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Zeytin ve zeytinyağı açısından dünyanın en önemli beş ülkesi arasındayız. Balıkesir olarak, her yıl değişkenlik gösterse de maksimum 40 bin ton üretimimizle ön saflardayız. İşte bu etkinlikler bizim bölgemizin en önemli değeri olan bu ürünün tanıtılmasında ve uluslararası düzeyde bilinirliğinin arttırılmasında da ayrı bir yer tutuyor. Ayvalık zeytinyağı gerçekten bilinirliği ve tanınırlığı belli bir düzeyde ama tabii ki uluslararası düzeyde bu daha çok önem arz ediyor. Özellikle katma değer işlenmiş ürünlerle biz piyasa çıkarsak bunun çok daha anlamlı olacağını özellikle ifade etmek istiyorum."

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar da festivalin zeytin ve zeytinyağı sektörüne katkıda bulunacağını dile getirdi.

Uçar, "Yerel ekonomiyi desteklemek, bölgemizin ve markalarımızın tanıtımlarını yapmaktır. Bu nedenle festivalimizde yer ala tüm işletmelere, sponsorlara ve katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan için hasat önce dua edildi. Protokol daha sonra zeytin hasadını yaptı. Toplanan zeytinlerde sıkılan yağların tadına bakıldı.

Etkinliğe, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı Binbaşı Emrah Kadir Çakır, Balıkesir İl Tarım Müdürü Erkan Alkan, Balıkesir İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Mehmet Ali Aşuk, daire amirleri, sektör temsilcileri ve çiftçiler de katıldı.