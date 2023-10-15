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        Balıkesir'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen operasyonda 19 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 04:26 Güncelleme: 15.10.2023 - 04:32
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        Balıkesir'de 19 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen operasyonda 19 düzensiz göçmen yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, bir araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışanların olduğu ihbarını aldı.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonla, 9'u Yemen, 6'sı Filistin, 2'si Sudan ve 2'si Suriye uyruklu olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen ile bu göçmenlerin kaçışını organize eden bir organizatörü yakaladı.

        Operasyonda bir şişirilmeye hazır bot, bu bota ait motor, 2 bot pompası, 3 galon benzin, bir lastik şambrel ile şambrel pompası, ve bir can yeleği ele geçirildi.

        Düzensiz göçmenler ile ilgili yasal işlemler başlatılırken, yakalanan organizatör ise gözaltına alındı.

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