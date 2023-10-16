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        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'ndan Gazeteciler Cemiyetine ziyaret

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 15:59 Güncelleme: 16.10.2023 - 15:59
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        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'ndan Gazeteciler Cemiyetine ziyaret
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        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

        Cemiyet binasındaki basın müzesini gezen Ustaoğlu, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir'den çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

        Gazeteciliğin önemli bir meslek olduğunu belirten Ustaoğlu, tarihi cemiyet binasının korunarak yaşatılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Ustaoğlu, teknolojinin gazetecilik mesleğini de etkilediğini vurgulayarak,"Cemiyet binasındaki odalarda basın camiasında yer alanların isimlerinin verilmesi ayrı bir anlam ifade ediyor. Balıkesir basınının kentin büyümesi ve gelişmesi için önemli katkılarının olduğunu ve olacağını görüyoruz." dedi.

        Cemiyet Başkanı Ramazan Demir de cemiyeti ziyaret eden Vali Ustaoğlu'na teşekkür etti.

        Demir, "Hasan Basri Çantay'dan Mustafa Necati'ye, Vasıf Çınar'dan Mehmet Akif'e kadar milli mücadele basınının bayraklaşan isimlerinin anılarını yaşatarak gelecek nesillere taşımanın gayreti içindeyiz. Onların hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz." diye konuştu.

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