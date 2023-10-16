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        Balıkesir'de zeytin çalarken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin bahçelerinden hırsızlık yaparken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 18:59 Güncelleme: 16.10.2023 - 19:31
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        Balıkesir'de zeytin çalarken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin bahçelerinden hırsızlık yaparken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Edremit ilçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından zeytin hırsızlığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmada, Yaylaönü Mahallesi Çalılık mevkisinde şüpheliler P. K. ve T. Y, zeytin çalarken suçüstü yakalandı.

        Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Zeytinler ise sahibine teslim edildi.

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