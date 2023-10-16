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        Ayvalık açıklarında 44 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 21:50 Güncelleme: 16.10.2023 - 21:55
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        Ayvalık açıklarında 44 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.

        Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Sahil Güvenlik botları "KB-4510" ile "KB-111" tarafından durdurulan lastik bottaki 44 yabancı uyruklu düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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