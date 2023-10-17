Bordo BK, Bandırma basketboluna yeni bir soluk getirecek

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bordo Sportif AŞ tarafından kurulan Bordo Basketbol Kulübünün (BK) tanıtımı yapıldı.

Bandırmaspor Kulübünün Cinçukuru Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bordo Sportif AŞ Yönetim Kurulu Direktörü Emrah Uysal, 2023 yılı içinde Türkiye'deki ilk Sportif AŞ'lerden birinin Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez'in başkanlığında kurulduğunu söyledi.

Bordo Sportif AŞ'nin önce futbol, şimdi de basketbol kulüplerinin tescilini yaptırdığını belirten Uysal, Bordo BK'nin mücadelesine Türkiye Basketbol 2. Ligi'nden (TB2L) başlayacağını anlattı.

Uysal, şöyle devam etti:

"Basketbol kulübü kurma konusunda da ilklerden biriyiz. Amacımız, şehrimizde zaten var olan basketbol heyecanı ve ruhunu yeniden canlandırmaktır. Bu amaçla Ankara’daki bulunan bir 2. Lig takımının yarışma haklarını aldık. Bu yıl TB2L’deki mücadelemizi yarışmacı takım olarak başlatacağız. Asıl hedefimiz ise güçlü bir altyapı oluşturarak ülkemiz basketboluna yetenekli oyuncular kazandırmaktır. Zaten Bora Öziş’in başkanlığındaki Bandırma BK çatısı altında 40 gencimiz eğitim görüyor. Bu gençlerimizden de yararlanacağız."

Bordo BK Genel Menajeri Bora Öziş de Bandırma’nın kodlarında zaten basketbol nüvesinin olduğunu vurguladı.

Onur Göçmez'in kendilerine verdiği cesaret ve vizyonun önderliğinde, Bandırma’da basketbol ateşini yeniden canlandırmak istediklerini dile getiren Öziş, "Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde, 3 Kasım’da ilk maçımızı deplasmanda oynayacağız. Bu sezon hedefimiz, ilk 6 arasında yer alarak play-off oynamaktır. Önümüzdeki yıllardan itibaren çok daha yarışmacı takım olup, güçlü bir altyapı oluşturacağız." dedi.

Bordo BK'nin başantrenörlüğüne getirilen, kapatılan Banvitspor'un eski altyapı sorumlusu ve başantrenörü Ahmet Gürgen ise bu yıl 2. Lig’de genellikle gençlerden oluşan bir takımla başarılı olmak için mücadele edeceklerini belirterek, "Halen ülkemizdeki basketbol takımlarının yüzde 60-70’ini Banvitspor’un altyapısından yetişen oyuncular oluşturuyor. Yine milli takımımızın kadrosunda ise bizden yetişen 7 oyuncu var." ifadesini kullandı.