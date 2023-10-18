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        Gönen'de uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı

        Balıkesir'de Jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 10:34 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:34
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        Gönen'de uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı
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        Balıkesir'de Jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Gönen ilçesinde tespit edilen 2 şüpheliye ait adrese operasyon yaptı.

        Operasyonda 2 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda ise 720 gram kubar esrar, 80 sentetik uyuşturucu, 20 gram kenevir tohumu, 1 kök kenevir bitkisi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı payp ve 1 adet iklimlendirme sistemi kabini ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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