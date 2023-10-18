Gönen'de uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı Balıkesir'de Jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de Jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Gönen ilçesinde tespit edilen 2 şüpheliye ait adrese operasyon yaptı.

Operasyonda 2 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda ise 720 gram kubar esrar, 80 sentetik uyuşturucu, 20 gram kenevir tohumu, 1 kök kenevir bitkisi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı payp ve 1 adet iklimlendirme sistemi kabini ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.