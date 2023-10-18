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        Ayvalık'ta iki kadın girişimcinin ürettiği portakallı zeytinyağı tanıtıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, zeytinyağı firması ile restoranı bulunan iki kadın girişimci tarafından portakallı zeytinyağı üretildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 10:54 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:54
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        Ayvalık'ta iki kadın girişimcinin ürettiği portakallı zeytinyağı tanıtıldı
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        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, zeytinyağı firması ile restoranı bulunan iki kadın girişimci tarafından portakallı zeytinyağı üretildi.

        Zeytinyağı firması bulunan Emine Sucu ile restoran işletmecisi Merve Avcı tarafından üretilen ürün, Sucu ailesine ait zeytinyağı fabrikasında tanıtıldı.

        Emine Sucu'nun oğlu ve fabrikanın direktörü Halil Sucu'nun portakallı zeytinyağı yapımına ilişkin bilgi vermesinin ardından ilçenin zeytinyağı sanayicilerinden Mehmet Cavlı'nın zeytinyağı tadımı ile ilgili açıklamalarıyla süren programda, portakal ile zeytinin makinelerden geçerek zeytinyağına dönüşmesi sürecini anlatan video izletildi.

        Üretilen ilk portakallı zeytinyağının davetlilere tattırılmasının ardından lansman, Merve Avcı'nın Cunda Adası'ndaki restoranında verilen kokteylle sona erdi.

        Emine Sucu, gazetecilere, iki girişimci kadının ortak bir çalışması olan projenin, güzel bir dostlukla başlayan çalışma sonucunda üretime dönüştüğünü söyledi.

        Avcı ise Antalya'nın Finike ilçesinden getirdikleri portakalları zeytinle sıkarak portakallı zeytinyağı elde ettiklerini bildirdi.

        Bunu sınırlı miktarda ürettiklerini belirten Avcı, "Bu ürün daha çok keyif için olsun. Misafirlerimize de o şekilde anlatıyoruz. Belki bir kızarmış ekmekle olabilir, salatalarda, soslarda kullanılabilir. Hiçbir şekilde aroma kullanmıyoruz. Bu ürün bizim için çok kıymetli." dedi.

        Tanıtıma, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar ve Meclis Başkanı Suat Akın, iş insanları ve diğer davetliler katıldı.

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