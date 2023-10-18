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        Edremit'te sendika üyeleri maaşlarını gününde alamadıkları gerekçesiyle basın açıklaması yaptı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye çalışanlarının maaşlarını gününde alamadığını öne süren bazı sendika üyeleri basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 15:09 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:09
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        Edremit'te sendika üyeleri maaşlarını gününde alamadıkları gerekçesiyle basın açıklaması yaptı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye çalışanlarının maaşlarını gününde alamadığını öne süren bazı sendika üyeleri basın açıklaması yaptı.

        Genel-İş Memur sendikaları, Tüm Bel-Sen ve Tüm Yerel-Sen Balıkesir Şubeleri tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen açıklamada yaklaşık bin 300 personelin görev yaptığı Cumhuriyet Halk Partili Edremit Belediyesinde 4 aydır maaşların parça parça ödeme yapıldığı ifade edildi.

        Genel İş Sendikası adına konuşan Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Ovalı belediye başkanı Selman Hasan Arslan hakkında sendikal faaliyetlerine müdahil olduğu gerekçesi ile Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

        Ovalı şöyle devam etti:

        "Yarından itibaren ödenmeyen mesailer, verilmeyen keyfi dağıtılan sorumluluk ücretleri ve diğer hak ihlalleri ile ilgili iş müfettişi için müracaat edeceğiz. Anayasanın 18. maddesine göre hiç kimse zorla çalıştırılamaz, angarya yasaktır. Türk Ceza Kanununun 117. Maddesini okumaya davet ediyorum.

        Tüm Yerel Sen adına açıklama yapan sendika yöneticilerinden Sezer Yıldız da belediyenin son aylarda emeği hiçe sayarak emekçilerin alın terinin karşılığı olan kazanç kalemlerinden kesintiye gittiğini iddia ederek maşların eksik yatırılmasının bardağı taşıran son damla olduğunu kaydetti.

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