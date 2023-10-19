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        Balıkesir merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı

        Balıkesir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 10:31 Güncelleme: 19.10.2023 - 10:31
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        Balıkesir merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı
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        Balıkesir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden biri tutuklandı.

        Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından "terörizmin finansmanının önlenmesi ve terör örgütüne üye olma" suçu kapsamında çalışma yürütüldü.

        Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylemlerde kullanılmak üzere örgütün yurt dışından finanse edilen paralarını silsile yoluyla Balıkesir, İstanbul, Diyarbakır ve Mardin'de bulunan hücre yapılanmalarına banka yoluyla aktardığı tespit edilen 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        Polis ekiplerince söz konusu 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 13'ü gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde silah ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan bir şüpheli tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer 3 şüpheliyi yakalamak için de başlatılan çalışma sürüyor.

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