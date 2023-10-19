Balıkesir'de eş zamanlı olarak "kumar ve tombala uygulaması" gerçekleştirildi Balıkesir'de polis ekiplerince eş zamanlı olarak "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri Uygulaması" gerçekleştirildi.

Balıkesir’de polis ekiplerince eş zamanlı olarak “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri Uygulaması” gerçekleştirildi.

Balıkesir’de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplam 154 personelin katıldığı uyguma kapsamında 3 dernek ile 148 umuma açık işyeri kontrol edilerek denetlendi.

Uygulama kapsamında ruhsatsız alkol satışı yapan bir işyerine 10 bin 531 TL idari para cezası kesilirken, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen bir başka işyeri ise kapatıldı.

Ayrıca 7 işyerinde sigara içildiği tespit edilerek toplam 59 bin 780 TL idari para cezası kesilirken, 9 kişiye kapalı alanda sigara içmekten, toplam 5 bin 553 TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan yapılan uygulamalarda bin 453 kişinin GBT sorgulaması yapıldı ve çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.