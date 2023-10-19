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        Balıkesir'de park halindeki araçtan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde park halindeki araçlardan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:13 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:19
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        Balıkesir'de park halindeki araçtan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde park halindeki araçlardan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

        Polise, 17 Eylül Mahallesi 3. Okul Sokağı'nda gece park halindeki aracın kapısının bir kişi tarafından kurcalandığı ihbar edildi.

        Bunun üzerine harekete geçen ekipler, eşkal bilgisinden yola çıkarak şüpheli A.D'yi (29) yakaladı.

        Gözaltına alınan A.D'nin üzerinde iki bıçak ve bir ışıklı çakmak ele geçirildi. Park halindeki aracın sahibine ulaşılması sonrası bu malzemelerin torpidodan çalındığı anlaşıldı.

        Hakkında yasal işlem başlatılan A.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Otomobilden hırsızlık anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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